Глава МОЗ Максим Степанов назвав ситуацію з ковідом в Харківській області однією з найскладніших в країні
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, на 20 квітня завантаженість ліжок з киснем в Харківській області перевищує норму.
За останні три дні цей показник становив 67; 66,9 і 67,4% (при нормі 65 %).
"У нас є регіони, в яких ситуація залишається досить напруженою. На сьогодні у нас 12 регіонів знаходяться на "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки. Найскладніша ситуація в місті Київ, Київській області, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях", — сказав Степанов.
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Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що після Великодня очікується новий спалах захворюваності COVID-19
Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Все це буде додавати кількість хворих", - сказав Степанов.
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