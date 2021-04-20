Глава МОЗ Максим Степанов назвал ситуацию с ковидом в Харьковской области одной из самых сложных в стране

По данным Министерства охраны здоровья, на 20 апреля загруженность коек с кислородом в Харьковской области превышает норму.

За последние три дня этот показатель составлял 67; 66,9 и 67,4% (при норме 65 %).

"У нас есть регионы, в которых ситуация остается достаточно напряженной. На сегодня у нас 12 регионов находятся на "красном" уровне эпидемиологической опасности. Самая сложная ситуация в городе Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях", — сказал Степанов.

Кроме того, глава МОЗ Максим Степанов заявил, что после Пасхи ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов.