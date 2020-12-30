Жінка поодинці виховує трьох дітей-інвалідів
Як передає Politeka.net, історію мами, яка заслуговує на повагу, розповіли в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Оксана Давлетова виховує трьох дітей зі страшним діагнозом.
Батько дітей пішов з сім'ї відразу після народження останньої дитини.
Її старша дитина Семен не може говорити, у нього ДЦП та інші важкі захворювання.
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Кирило не чує, не бачить і не ходить. Наймолодшому, Марку, теж дісталася нелегка доля.
Жінці доводиться поодинці ростити і доглядати за дітьми.
Вона ні на крок не відходить він хлопців, а в догляді за ними їй допомагає старший з них.
У мережі підтримали Оксану і захопилися їй.
"Сильний. Красивий. Низький вам уклін. Я плачу. І пишаюся вами. Здоров'я вам і терпіння", "Цій мудрій і сильній жінці треба поставити пам'ятник за життя!!! Дай Бог вам сил і терпіння! Ви з честю носите своє звання - мама!", "Господи, допоможи цим діткам. Дай їм хоча б трохи побільше здоров'я. А мамі терпіння і стійкості. Ви велика жінка. Поки є такі люди, з таким добрим серцем значить світ наш ще не зовсім втрачений", - писали в мережі.
Нагадаємо, у Довгинцівському районі Кривого Рогу сталася стрілянина.
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