Жінка поодинці виховує трьох дітей-інвалідів



Як передає Politeka.net, історію мами, яка заслуговує на повагу, розповіли в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



Оксана Давлетова виховує трьох дітей зі страшним діагнозом.

Батько дітей пішов з сім'ї відразу після народження останньої дитини.

Її старша дитина Семен не може говорити, у нього ДЦП та інші важкі захворювання.

Кирило не чує, не бачить і не ходить. Наймолодшому, Марку, теж дісталася нелегка доля.



Жінці доводиться поодинці ростити і доглядати за дітьми.

"Дітей я прийняла всіх такими, якими вони є і люблю всупереч усьому" - поділилася Оксана.