Коронавірусна інфекція буде з людством постійно

Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.

Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман, передає The Guardian.

Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.

"Схоже, що доля SARS-CoV - 2 – може стати ендемічним, як і чотири інших коронавірусу, що вражають людину, і що він буде продовжувати мутувати в міру розмноження в клітинах людини, особливо в місцях з більш інтенсивною передачею", - заявив представник ВООЗ.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 30 грудня, в Україні за минулу добу COVID-19 заразилося 7 986 осіб. Всього в країні зафіксували 1 045 348 випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники.

Від хвороби в країні померло вже 18 324 особи (+243 за добу). Однак з початку пандемії одужала рекордна кількість осіб – 16 355 (всього 698 190).

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