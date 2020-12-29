Українцям вирішили зробити подарунок і скасували деякі штрафи під час новорічних свят

Зокрема активісти зазначили, що в усній формі домовилося з правоохоронцями, що ті не зупинятимуть і виписуватимуть штрафи водіям нерозмитнених авто на іноземних номерах під час новорічних свят і в період жорсткого карантину.

Про це йдеться в відеозверненні активістів на Facebook.

"На сьогоднішній день вдалося досягти домовленості, що в усі святкові дні, які будуть проходити за регламентом (особливо під час локдауну, який буде з 8 по 24 січня) ні Нацполіція, ні інші органи не будуть чіпати автомобілі на європейській реєстрації, щоб не створювати дискомфорт для людей", – зазначили активісти.

При цьому вони додали, що поодинокі випадки, коли поліцейські зупиняють і штрафують "євробляхерів", притягаючи їх до відповідальності, сьогодні трапляються. Крім того, активісти скаржаться, що "не мають гарантій того, що суди захищатимуть громадян".

Нагадаємо, що кодекс про адміністративні правопорушення дає поліції право штрафувати автовласників на 8500 грн у двох випадках:

за керування авто на єврономерах, яке своєчасно не покинуло межі України;

якщо автомобіль на єврономерах ввіз в Україну одна людина, а управляє ним інший.

Нагадаємо, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, українцям вигадали божевільне покарання, за що здеруть штраф.