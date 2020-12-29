Украинцам решили сделать подарок и отменили некоторые штрафы во время новогодних праздников
В частности активисты отметили, что в устной форме договорилось с правоохранителями, что те не будут останавливать и выписывать штрафы водителям нерастаможенных авто на иностранных номерах во время новогодних праздников и в период жесткого карантина.
Об этом говорится в видеообращении активистов на Facebook.
"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", – отметили активисты.
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При этом они добавили, что единичные случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют "евробляхеров", привлекая их к ответственности, сегодня случаются. Кроме того, активисты жалуются, что "не имеют гарантий того, что суды будут защищать граждан".
Напомним, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:
- за управление авто на еврономерах, которое своевременно не покинуло пределы Украины;
- если автомобиль на еврономерах ввез в Украину один человек, а управляет им другой.
Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, украинцам придумали сумасшедшее наказание, за что сдерут штраф.