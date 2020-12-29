Украинцам решили сделать подарок и отменили некоторые штрафы во время новогодних праздников

В частности активисты отметили, что в устной форме договорилось с правоохранителями, что те не будут останавливать и выписывать штрафы водителям нерастаможенных авто на иностранных номерах во время новогодних праздников и в период жесткого карантина.

Об этом говорится в видеообращении активистов на Facebook.

полиция, розшук

"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", – отметили активисты.

Популярные статьи сейчас

Раздетая Регина Тодоренко ошеломила выходкой на публике в стиле Волочковой: "Где трусы?"

Меценат, с которым живет Никитюк, заставил женщин трепетать от восторга: «Леся не обижайтесь, но…»

Тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…»

Заведенная Могилевская после шалостей в постели не смогла сдержать эмоций: «Страшно кайфую»

«Холостячка» Мишина показала "беременный" живот, пара готовится к свадьбе: "Ксю, ты будешь..."
Показать еще

При этом они добавили, что единичные случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют "евробляхеров", привлекая их к ответственности, сегодня случаются. Кроме того, активисты жалуются, что "не имеют гарантий того, что суды будут защищать граждан".

полиция, штраф, карантин

Напомним, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:

  • за управление авто на еврономерах, которое своевременно не покинуло пределы Украины;
  • если автомобиль на еврономерах ввез в Украину один человек, а управляет им другой.

Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, украинцам придумали сумасшедшее наказание, за что сдерут штраф.