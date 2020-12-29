Украинцам решили сделать подарок и отменили некоторые штрафы во время новогодних праздников

В частности активисты отметили, что в устной форме договорилось с правоохранителями, что те не будут останавливать и выписывать штрафы водителям нерастаможенных авто на иностранных номерах во время новогодних праздников и в период жесткого карантина.

Об этом говорится в видеообращении активистов на Facebook.

"На сегодняшний день удалось достичь договоренности, что во все праздничные дни, которые будут проходить по регламенту (особенно во время локдауна, который будет с 8 по 24 января) ни Нацполиция, ни другие органы не будут трогать автомобили на европейской регистрации, чтобы не создавать дискомфорт для людей", – отметили активисты.

При этом они добавили, что единичные случаи, когда полицейские останавливают и штрафуют "евробляхеров", привлекая их к ответственности, сегодня случаются. Кроме того, активисты жалуются, что "не имеют гарантий того, что суды будут защищать граждан".

Напомним, что кодекс об административных правонарушениях дает полиции право штрафовать автовладельцев на 8500 грн в двух случаях:

за управление авто на еврономерах, которое своевременно не покинуло пределы Украины;

если автомобиль на еврономерах ввез в Украину один человек, а управляет им другой.

Напомним, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, украинцам придумали сумасшедшее наказание, за что сдерут штраф.