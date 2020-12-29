Не всі українці захворіють "китайським" вірусом



Хто має "імунітет" до хвороби розповів академік Сергій Комісаренко в інтерв'ю "РБК Украина".

За його словами, ризик вибухнути залежить від кількості вірусу, з яким він зустрінеться.

"Це залежить від дози вірусу. Залежить ще й від того організму, в який вірус потрапляє. Можливо, у цього організму, у цієї людини вже існує природний імунітет", - пояснив академік.

Комісаренко також підкреслив, що імунітет людина також грає не останню роль.

"У людей просто може бути потужна імунна система. Вона залежить від багатьох факторів: від генетики, від харчування, від втоми тощо. Якщо у людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, що потрапив в його організм, наприклад, від тих людей, які живуть поруч з ним", - пояснив він.

Більш того, є люди, які зовсім не можуть захворіти на вірус, оскільки є лише його переносниками і розповсюджувачами.

Зазначимо, що станом на ранок 29 грудня, всього за час пандемії в Україні підтверджено 1 037 362 випадки зараження, видужали - 681 835 осіб, летальних випадків - 18 081.

Раніше в МОЗ повідомили, що українці можуть повернутися до звичного життя в квітні 2021, хоча деякі обмеження все ж будуть ще діяти.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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