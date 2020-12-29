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Україна переживе три хвилі коронавірусу, після яких вірус відступить

Таким прогнозом поділився з ТСН львівський медик Тарас Жиравецький. Прогноз зроблено спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована в 1918 році.

Він додав, що після лютого 2021 року весь час буде фіксуватися зниження випадків захворювання.

За його словами, перша хвиля в Україні була маленькою, тоді перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалася практично в серпні, і теоретично вона повинна досягти піку десь в кінці січня-початку лютого.

"Наступні 5-6 місяців ми будемо спостерігати падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде менше", - вважає лікар.

Також Жиравецький прогнозує повне зникнення COVID-19 в Україні в 2022 році. За його словами, третя хвиля в Україні почнеться після серпня 2021 року.

"Якщо орієнтовно, то в березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році повинен зникнути і ми заживемо як раніше", - повідомив Жиравецький.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 037 362 випадки коронавірусної інфекції. З них 6988 – виявлено за минулу добу, що на 2,6 тисячі більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померла вже 18 081 людина (+232 за добу), а 681 835 пацієнтів (+16 106 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

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