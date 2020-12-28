Українців, які живуть і працюють у Польщі, будуть вакцинувати безкоштовно



З такою заявою виступив глава канцелярії прем'єр-міністра Республіки Міхал Дворчик, передає "Польське радіо"

За словами польського чиновника, прищепитися від "китайського" вірусу може кожен українець, який легально знаходиться не території республіки.

"І це перебування регулюється, наприклад, за допомогою карти тимчасового або постійного проживання, може зробити щеплення. Тут немає обмежень, тому працівники з України або інших країн зможуть вакцину отримати безкоштовно", - поділився глава канцелярії прем'єра.

Також він підкреслив, що охочим зробити щеплення не потрібно буде надавати документи.

"Цим людям не потрібно мати додаткові документи, будь-який дозвіл на роботу або вид навчання, оскільки тимчасове перебування не завжди передбачає дозвіл на роботу в нашій країні", - пояснив Дворчик.

Нагадаємо, масова вакцинація в Польщі почалася 27 грудня.



Зазначимо, що станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від "китайського" вірусу в країні померли вже 17 849 осіб, а 665 729 пацієнтів повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.



