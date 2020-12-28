Двоє українців потонули, рятуючи 14-річну дівчинку

Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у прес-службі ДСНС.



Інцидент стався на Черкащині.

"Чоловіки 1969 і 1993 років народження разом з 14-річною дівчиною перебували на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину, але самі врятуватися не змогли", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники прибули на місце, але врятувати чоловіків не вдалося - тіло одного з них дістали відразу, а другого загиблого виявити відразу не вдалося. Для його пошуків були залучені водолази.

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