Двоє українців потонули, рятуючи 14-річну дівчинку
Як передає Politeka.net, подробиці трагедії повідомили у прес-службі ДСНС.
Інцидент стався на Черкащині.
"Чоловіки 1969 і 1993 років народження разом з 14-річною дівчиною перебували на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину, але самі врятуватися не змогли", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники прибули на місце, але врятувати чоловіків не вдалося - тіло одного з них дістали відразу, а другого загиблого виявити відразу не вдалося. Для його пошуків були залучені водолази.
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Раніше повідомлялося, що 21 грудня в Києві сталася трагедія - 46-річний чоловік потонув у ванній. Відомо, що трагедія сталася напередодні в Дніпровському районі столиці.
Також відомо, що 21 грудня в Києві з вікна випала 61-річна і робилася на смерть.
Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.
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