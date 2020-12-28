Штам коронавірусу в Україні не такий, як в інших країнах Європи

Академік НАН Сергій Комісаренко сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", що поширений в Україні штам коронавірусу не такий контагіозний (заразний - прим.ред.), як віруси в інших країнах на Заході Європи.

Він також пояснив, що головний фактор, який може впливати на спад захворюваності – це поведінка самого вірусу.

"Він стає то більш контагіозний,то менш. Поки немає новин про те, що вірус або більш летальний, або менш; що він викликає більш жорстке або полегшене захворювання. Його поведінка при захворюванні поки не змінилася. Але його заразність змінюється", - зазначив він.

Він додав, що існує вкрай важливий фактор спаду захворюваності в Україні - це те, що українці поступово починають розуміти небезпеку COVID-19 і намагаються більш ретельно виконувати рекомендації карантину: маски, миття рук і дистанціювання.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7 191 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.

Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.