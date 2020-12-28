Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив дуже важливу заяву про суворий карантин з 8 січня

Зокрема, він зазначив, що суворий карантин з 8 по 24 січня в Україні не скасовуватимуть через прогнозоване збільшення кількості хворих COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.

Про це міністр розповів на брифінгу 28 грудня.



За його словами, на це є дві причини: очікуваний сплеск поширення COVID-19 після новорічних свят і сезон епідемії грипу, який щорічно починається в кінці січня.

Крім того, він звернувся до українців з проханням не ігнорувати правила безпеки і не забувати про те, що після тривалих вихідних пандемія знову може продемонструвати стрибок статистики.

"Крім прогнозованого збільшення кількості хворих на COVID-19, також у нас з року в рік спостерігається збільшення кількості хворих на грип. Це сезонно. Воно припадає на кінець січня-лютого. Хворі на грип мають часто такі ж ускладнення, як хворі на COVID-19", – зазначив Степанов.

Нагадаємо, що станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7 191 за добу) повністю перемогли хворобу.

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