У Миколаєві в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус, немає опалення
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Novosti N.
Так, пацієнти медзакладу скаржаться на відсутність опалення в коронавірусному відділенні Центральної районної лікарні.
Відомо, що в ніч на п'ятницю, 20 листопада, у відділенні Миколаївської ЦРЛ, де лежать пацієнти з "ковідними" пневмоніями, відключили опалення.
Один із пацієнтів лікарні розповів, що вночі температура на вулиці опускалася до 2 градусів нижче нуля, через що в приміщенні лікарні без опалення стало дуже холодно: прокинувся чоловік о 5 годині ранку від кашлю пацієнтів.
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"Продовжую ковідні хроніки з миколаївської ЦРЛ. Сьогодні навряд чи буду про хороше... Отже. Перше! Вночі в ковідному відділенні при -2 і ветрищі на вулиці відключили опалення. Це там, де "лікують" хворих з двосторонніми пневмоніями! О п'ятій ранку я прокинувся від кашлю пацієнтів відділення і зрозумів, що лежу з крижаної спиною! Всі батареї в відділенні - крижані", - розповів чоловік.
Станом на ранок, за його словами, ситуація не змінилася.
"В туалет взагалі не зайти - там просто мороз!" - поскаржився пацієнт.
Згодом він додав, що поки писав, батарея в лікарні почала трішки нагріватися.
"Але руки все ще мерзнут", - додав він.
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