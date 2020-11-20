За вікном - 2 градуси нижче нуля

У Миколаєві в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус, немає опалення

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Novosti N.

Так, пацієнти медзакладу скаржаться на відсутність опалення в коронавірусному відділенні Центральної районної лікарні.

Відомо, що в ніч на п'ятницю, 20 листопада, у відділенні Миколаївської ЦРЛ, де лежать пацієнти з "ковідними" пневмоніями, відключили опалення.

Один із пацієнтів лікарні розповів, що вночі температура на вулиці опускалася до 2 градусів нижче нуля, через що в приміщенні лікарні без опалення стало дуже холодно: прокинувся чоловік о 5 годині ранку від кашлю пацієнтів.

"Продовжую ковідні хроніки з миколаївської ЦРЛ. Сьогодні навряд чи буду про хороше... Отже. Перше! Вночі в ковідному відділенні при -2 і ветрищі на вулиці відключили опалення. Це там, де "лікують" хворих з двосторонніми пневмоніями! О п'ятій ранку я прокинувся від кашлю пацієнтів відділення і зрозумів, що лежу з крижаної спиною! Всі батареї в відділенні - крижані", - розповів чоловік.

Станом на ранок, за його словами, ситуація не змінилася.

"В туалет взагалі не зайти - там просто мороз!" - поскаржився пацієнт.

Згодом він додав, що поки писав, батарея в лікарні почала трішки нагріватися.

"Але руки все ще мерзнут", - додав він.

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