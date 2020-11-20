У Херсонській області чоловік отримав штраф на 17 тисяч гривень за те, що зайшов у магазин без маски

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Depo.Херсон.

Так, відомо, що сам інцидент стався ще 17 вересня. Тоді житель села Кучерявоволодимирівка зайшов в магазин без захисної маски і "попався на гарячому". За нехтування правилами карантину на нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП.

Судове засідання у цій справі відбулося 13 листопада, відповідач на нього не з'явився, хоча про дату і місце розгляду справи він був проінформований належним чином.

В результаті суд призначив порушнику штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Також чоловік повинен оплатити судовий збір - ще 420 гривень.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині.

Тепер українці за перебування в громадських будівлях і в громадському транспорті під час карантину без надітих маски або респіратора, що закриває ніс і рот, муситимуть заплатити штраф у розмірі від 170 до 255 грн.

Також повідомляється, що протокол на порушників складатимуть одразу на місці.

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