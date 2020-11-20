Історик Павло Бондаренко розкритикував проект нового Державного Герба України

Як передає Politeka.net , аргументи він навів на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, майже кожен елемент, який зображений на ескізі, є "неподобством".



"Задум автора цього "шедевра" зрозумілий. Щит з тризубом тримають з одного боку символ Києва, з іншого - Львова. І це теж неподобство. Це образа Харкову та Одесі, Тернополю та Рівному, Криму, Луганську та Вінниці. Невже вони не заслуговують, щоб бути зафіксованими на гербі? Або все, або нікого", - вважає історик.