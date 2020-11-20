Історик Павло Бондаренко розкритикував проект нового Державного Герба України
Як передає Politeka.net, аргументи він навів на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, майже кожен елемент, який зображений на ескізі, є "неподобством".
"Задум автора цього "шедевра" зрозумілий. Щит з тризубом тримають з одного боку символ Києва, з іншого - Львова. І це теж неподобство. Це образа Харкову та Одесі, Тернополю та Рівному, Криму, Луганську та Вінниці. Невже вони не заслуговують, щоб бути зафіксованими на гербі? Або все, або нікого", - вважає історик.
"Задум автора цього "шедевра" зрозумілий. Щит з тризубом тримають з одного боку символ Києва, з іншого - Львова. І це теж неподобство. Це образа Харкову та Одесі, Тернополю та Рівному, Криму, Луганську та Вінниці. Невже вони не заслуговують, щоб бути зафіксованими на гербі? Або все, або нікого", - вважає історик.
Також Бондаренко вказав на неправильне розташування українського козака.
"Чому козака - символ Війська Запорозького - всучили на коругву і підняли наверх? Тому що більше нікуди було помістити? Так він би органічніше виглядав в якості щитотримача замість архангела, але зліва. І тоді Лев і Козак символізували б єднання Правобережної і Лівобережної України - як є на одному з ранніх варіантів Герба", - пояснив історик.
Варто зазначити, що і багато українців піддали критиці проект оновленого державного символу країни.
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