Историк Павел Бондаренко раскритиковал проект нового Государственного Герба Украины

Как передает Politeka.net , аргументы он привел на своей страничке в Facebook.

По его словам, почти каждый элемент, который изображен на эскизе, является "безобразием".



"Замысел автора этого "шедевра" понятен. Щит с Трезубцем держат с одной стороны символ Киева, с другой - Львова. И это тоже безобразие. Это оскорбление Харькову и Одессе, Тернополю и Ровно, Крыму, Луганску и Виннице. Неужели они не заслуживают, чтобы быть зафиксированными на гербе? Или все, или никого", - считает историк.