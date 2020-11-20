Историк Павел Бондаренко раскритиковал проект нового Государственного Герба Украины
Как передает Politeka.net, аргументы он привел на своей страничке в Facebook.
По его словам, почти каждый элемент, который изображен на эскизе, является "безобразием".
"Замысел автора этого "шедевра" понятен. Щит с Трезубцем держат с одной стороны символ Киева, с другой - Львова. И это тоже безобразие. Это оскорбление Харькову и Одессе, Тернополю и Ровно, Крыму, Луганску и Виннице. Неужели они не заслуживают, чтобы быть зафиксированными на гербе? Или все, или никого", - считает историк.
"Замысел автора этого "шедевра" понятен. Щит с Трезубцем держат с одной стороны символ Киева, с другой - Львова. И это тоже безобразие. Это оскорбление Харькову и Одессе, Тернополю и Ровно, Крыму, Луганску и Виннице. Неужели они не заслуживают, чтобы быть зафиксированными на гербе? Или все, или никого", - считает историк.
Также Бондаренко указал на неправильное расположение украинского казака.
Почему казака - символ Войска Запорожского - всучили на коругву и подняли наверх? Потому что больше некуда было поместить? Так он бы органичнее смотрелся в качестве щитодержателя вместо архангела, но слева. И тогда Лев и Казак символизировали бы единение Правобережной и Левобережной Украины - как есть на одном из ранних вариантов Герба", - пояснил историк.
Стоит отметить, что и многие украинцы подвергли критике проект обновленного государственного символа страны.
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