Важка хвороба забрала життя заслуженого артиста України Анатолія Мацака

Провідний актор Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв помер на 71-му році життя у четвер, 19 листопада, передає Politeka.net з посиланням на регіональні ЗМІ.

Анатолій Миколайович народився 23 травня 1950 року в селі Набережне Глобинського району на Полтавщині. У 1973 році він закінчив Київську республіканську студію естрадно-циркового мистецтва.

Після отримання диплома він за два роки встиг попрацювати в Запорізькій, Чернігівській та Ставропольській філармоніях, а в 1975 році прийшов в Закарпатський муздрамтеатр, де прослужив 45 років, віддавши йому всі сили і талант.

Там він зіграв понад 50 головних ролей.

Талант актора відмічений нагородами. Так, у 2017 році він отримав обласну театральну премію імені братів Шерегіїв.

У березні 2020 року до міжнародного Дня театру указом Президента України Анатолій Мацак був удостоєний почесного звання "Заслужений артист України".

"Це дуже велика втрата для нашого театру і всього культурного Закарпаття. Сумуємо серцем і не можемо підібрати слів. Царство небесне і блаженний спокій Вам", – написали на сторінці театру в соціальній мережі Фейсбук.

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