11-місячна дівчинка померла від китайського вірусу у Кропивницькому

Це – перший випадок смерті такого маленького пацієнта в області через вірус. Деталі трагедії дізнавалися журналісти видання OBOZREVATEL.

За словами мами маленької Ілони, Наталії Івашиної, дівчинка захворіла 18 жовтня. Жінку і дитину доставили в Новоукраїнську ЦРЛ. Спочатку лікарі говорили, що у крихітки бронхіт.

"Я весь час була з нею. У неї була температура 37,5. Потім через кілька днів, коли медсестра зняла їй канюлю, я побачила, що у дочки синяк і рука опухла. Вони неправильно кололи і не попали у вену. Я влаштувала їм скандал, і мене виписали додому", – згадує Наталя.

Вдома стан дівчинки погіршився, і жінку з дитиною по швидкій знову доставили в медустанову. Коли перелякана матір намагалася з'ясувати, що відбувається з донькою, лікарі тільки відмахувалися.

Коли в Ілони піднялася температура, матері сказали, що у дочки отруєння, і їх відправлять у Кропивницький. Вже там з'ясувалося, що у дитини коронавірус.

За словами бабусі дитини, в Новоукраїнці лікарі лікували у внучці то бронхіт, то отруєння, про коронавірус мови навіть не було.

"Коли ми приїхали в обласну лікарню, то лікар нам відразу сказав, що вони вже нічого зробити не можуть! У Новоукраїнці в дитячому відділенні просто вбили нашу дівчинку", – каже невтішна Віра Іванівна.

Як тільки в Кропивницькому встановили правильний діагноз, дитину відразу перевели з обласної лікарні в міську, де лікують китайський вірус. Маму з нею не пустили. Сама дівчинка була у вже важкому стані, на тлі вірусу у неї розвинувся енцефаліт.

Ілони не стало 5 листопада. У довідці про смерть лікарі вказали, що дитина померла від коронавірусу. Однак близькі дівчинки запевняють: від вірусу її не лікували:

«Ми з мамою потім намагалися отримати довідку в Кропивницькій міській лікарні про те, як і чим лікували дівчинку, але нам винесли якийсь папірець і все. Лікарі просто від нас тікали в Кропивницькому".

Вбитій горем матері навіть не дали попрощатися з дитиною. Дівчинку ховали в закритій труні, яку на місце поховання привезли лікарняним транспортом. Його родичам довелося оплачувати окремо.

У Новоукраїнці заявили, що про діагноз дитини дізналися після того, як маленьку санавіацією перевезли до Кропивницького.

Раніше ми розповідали, що в Житомирі після ддвух тижнів в реанімації померла 39-річна викладачка університету Ольга Грабар. За два дні до смерті вона написала пост-звернення до мера міста з проханням допомогти лікарням киснем, якого катастрофічно не вистачає.

Причиною смерті жінки лікарі вказали легеневу тромбоемболію, яка часто буває у пацієнтів з китайським вірусом. У неї залишилися чоловік та 11-річний син.

Ми також писали про те, що в Запоріжжі 56-річна жінка, яка підозрювала у себе коронавірус, викинулася з вікна четвертого поверху лікарні, так і не потрапивши до кабінету доктора. Від отриманих травм вона померла на місці.

За словами правоохоронців, у жінки було психічний розлад, і вона ще за життя говорила про суїцид.

Нагадаємо, кількість хворої вірусом молоді різко зросла, виявлено небезпечний синдром.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

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