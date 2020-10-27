Пасажири метрополітену побили силовика, який за ними туди погнався

Зокрема, НП сталося в білоруському метро, де пасажири побили силовика, що гнався за одним з учасників протестів проти режиму Олександра Лукашенка.

Інцидент стався на станції метро "Жовтнева", повідомляє інтернет-видання TUT.by.

За словами очевидців, наздогнавши протестувальника, силовик почав його бити, проте на допомогу чоловікові прийшли інші пасажири.

На ролику, знятому пасажиром метро, видно, як невідомий з гумовою палицею в руках нападає на молодого чоловіка, який не скоює ніякого правопорушення. На виручку хлопцеві прийшли кілька чоловіків міцної статури, які збивають "тітушку" з ніг, наносять йому удари кулаками по голові, штовхають ногами і не дають піднятися з ескалатора, який зупинився.

Потім чоловіки швидко йдуть з місця інциденту, а "тітушка" намагається втекти, проте йому услід кричать: "Фу!" і "ганьба!"

Також раніше повідомлялося, що після масових фальсифікацій на виборах президента Білорусі по всій країні почалися протести і страйки, які тривають досі.

А групи міліціонерів, переодягнених "тітушками" – у спортивній формі і масках-неодноразово брали участь у каральних акціях проти мирних громадян, б'ючи їх кийками і кулаками.

Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

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