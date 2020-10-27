Пасажири метрополітену побили силовика, який за ними туди погнався
Зокрема, НП сталося в білоруському метро, де пасажири побили силовика, що гнався за одним з учасників протестів проти режиму Олександра Лукашенка.
Інцидент стався на станції метро "Жовтнева", повідомляє інтернет-видання TUT.by.
"Бери валізи, квитки тобі купимо": Усика женуть геть з України, боксер різко відповів
Кароль ледь вмістила декольте в безсоромне плаття, Горбунов намагався дивитися в очі: "Тіна зверху, Юра знизу"
Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "На численні прохання..."
Новий курс валют, урізання виплат і потужний вибух в Азовському морі - головне за ніч
За словами очевидців, наздогнавши протестувальника, силовик почав його бити, проте на допомогу чоловікові прийшли інші пасажири.
На ролику, знятому пасажиром метро, видно, як невідомий з гумовою палицею в руках нападає на молодого чоловіка, який не скоює ніякого правопорушення. На виручку хлопцеві прийшли кілька чоловіків міцної статури, які збивають "тітушку" з ніг, наносять йому удари кулаками по голові, штовхають ногами і не дають піднятися з ескалатора, який зупинився.
Потім чоловіки швидко йдуть з місця інциденту, а "тітушка" намагається втекти, проте йому услід кричать: "Фу!" і "ганьба!"
Також раніше повідомлялося, що після масових фальсифікацій на виборах президента Білорусі по всій країні почалися протести і страйки, які тривають досі.
А групи міліціонерів, переодягнених "тітушками" – у спортивній формі і масках-неодноразово брали участь у каральних акціях проти мирних громадян, б'ючи їх кийками і кулаками.
Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк.
Також Politeka писала, що Світлана Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.