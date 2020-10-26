Екс-міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка став жертвою нападу

Про те, що його побили вдома в Люботині, колишній постмайданний міністр написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

""Гарний" початок робочого тижня... Копаєш ділянку за з парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з битами... далі по тексту. Голову зашили, поїхали в 4-у. спасибі лікарям швидкої і черговим Люботинської лікарні за вашу службу і роботу! Бажаю всім добра!", – йдеться в повідомленні.

Тут же –фотографія Швайки з перебинтованою головою і слідами крові на обличчі.

У ГУ Нацполіції, не називаючи імен, повідомили, що о 7:13 до Люботинського відділу поліції із заявою про напад звернулася дружина потерпілого.

За її словами, двоє невідомих побили її 44-річного чоловіка, відібрали його телефон і зникли на автомобілі.

За даним фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зазначимо, що раніше Швайка вже ставав жертвою злочинців. Пару років тому в Харкові невідомі обікрали авто екс-нардепа.

"Після служби в храмі поїхали з коханою покататися на човнику, залишили авто в центрі Харкова біля скверу на Павлівській площі. Через 40-45 хвилин побачили розбите скло і виявили, що вкрадений планшет, який лежав на задньому сидінні", — написав він у Фейсбуці.

Екс-нардеп також поскаржився, що чекав 50 хвилин, поки приїде нова поліція. "Тільки через півтори години після виклику отримали дзвінок про прибуття поліції", — розповів він, додавши, що розуміє: ніхто нічого шукати не буде .

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