Лідером на місцевих виборах у Харкові є діючий мер Геннадій Кернес

Як повідомляє Politeka.net, за цього кандидата проголосували приблизно 57,9% громадянин. Про це свідчать дані екзитполу Студії Савіка Шустера, проведеного 25 жовтня на виборчих дільницях.

На другому місці за попередніми підрахунками опинився представник "ОПЗЖ" Олександр Фельдман, за якого віддали свої голоси 12,12.

Олексій Кучер від "Слуи народу" набрав майже 12% голосів.

Що стосується Харківради, за результатами екзитполів в нього проходять такі партії

Блок Кернеса "Успішний Харків" з 39,52%.

"Опозиційна платформа - за життя" - 16,99%.

"Слуга народу" - 12,39%.

"Європейська солідарність” - - 9,17%.

У 2020 році українцям доведеться голосувати за новими правилами. Так в бюлетені з'явиться можливість вказати не тільки бажану партію, а й конкретного кандидата. Для це потрібно прописати в спеціальному квадраті номер представника політсили у виборчому списку. Якщо політик набере більше 25% від усіх голосів, які віддали його партії, він підніметься вище в списку з більшою ймовірністю пройде до міської ради.

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