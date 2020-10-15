Вже найближчим часом сонячна і тепла погода зміниться, а до Харкова прийдуть дощі та похолодання

Вже з завтрашнього дня, 16 жовтня, небесна канцелярія зіпсує настрій жителям міста, передає Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Якщо ніч п'ятниці пройде без опадів, але з туманом, який накриє і ранок, то вже вдень очікується невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Вночі температура повітря по області буде в районі +6 +11, вдень потеплішає до 17 – 22 градусів. У місті вночі + 9 +11, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18 +20.

Дощова погода буде і на вихідних. 17 жовтня опади очікуються і вночі, і вдень, а температура повітря вночі буде в межах +8 +11, а вдень – до +22.

Ніч неділі також буде з дощами. До них додасться південно-західний вітер, швидкість якого місцями буде досягати 15 – 20 метрів у секунду.

Що стосується температури повітря, то якщо вночі вона ще буде в районі +8 +13, то вже вночі харків'яни відчують похолодання, оскільки, за прогнозами синоптиків, температура не підніметься вище +15.

Раніше ми розповідали про те, що перша декада жовтня була по-літньому теплою і сухою. 11 днів жовтня температура повітря на шість-дев'ять градусів перевищувала норму.

За словами експертів, 9 жовтня температура на Харківщині зафіксована на 7-9 градусів вище норми – був побитий температурний максимум цього дня. Стовпчик термометра піднявся до позначки + 23 градуси. Попередній рекорд був зафіксований в 1974 році, тоді повітря прогрілося до +21,5 градуса.

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