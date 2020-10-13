Більше сюрпризів цього місяця не передбачається

Минулий тиждень відзначився першим жовтневим температурним рекордом

Про це в коментарі "Вечірньому Харкову" розповіла завідувач сектору метеопрогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології Євгенія Ляшенко.

За її словами, перша декада місяця була по-літньому теплою і сухою. 11 днів жовтня температура повітря на шість-дев'ять градусів перевищувала норму.

На цьому сюрпризи не закінчилися.

"9 жовтня температура на Харківщині зафіксована на 7-9 градусів вище норми – був побитий температурний максимум цього дня. Стовпчик термометра піднявся до позначки + 23 градуси. Попередній рекорд був зафіксований в 1974 році – +21,5 градуса", - підкреслила Ляшенко.

У доступному для огляду майбутньому, наймовірніше, нових теплових рекордів чекати не варто, оскільки синоптики прогнозують похолодання.

"З 17 жовтня температура помітно піде вниз. Йде атмосферний фронт, і за ним заходять холод і дощі", – пояснила синоптик.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань вважає, що в жовтні по всій Україні збережеться тепла погода: повітря прогріється до +13 +14 і лише в останні дні жовтня опуститься до +7 +8.

Незважаючи на те, що в найближчі кілька діб в Харкові очікується тепла погода в межах 20 - 22 градусів, в мерії вже підписано розпорядження про початок опалювального сезону з 15 жовтня. Тепло піде в лікарні, заклади освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також в житлові будинки.

Гендиректор "Харківських тепломереж" Сергій Андрєєв підкреслив, що якщо температура на вулиці буде вище, інтенсивність опалення регулюватимуть, щоб не перетоплювати.

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