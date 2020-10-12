За інформацію про зловмисників обіцяють заплатити

У Харкові невідомі хулігани спалюють пластикові контейнери для сміття і влаштовують акти вандалізму на спортивних майданчиках

Про новий спалах свавілля в місті написали в групі "ХС Харків", передає Politeka.net.

Так, На Салтівці на Дружби Народів, №№228, 236а і 242 зловмисники спалили в цілому чотири контейнери. На знімках, опублікованих на каналі, видно, що вони згоріли практично дощенту.

Якщо комусь щось відомо про паліїв, просять повідомити за винагороду за номером 0675715899.

Крім того, хулігани познімали шини зі спортивного майданчика на Журавлівці і викинули їх у річку. Про це розповів житель Харкова, який вранці прийшов позайматися спортом і побачив наслідки розгулу вандалів.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові на території дитячого садка по вулиці Пермській вандали зірвали державний прапор України з фасаду будівлі і порвали його.

Відповідне повідомлення надійшло до Новобаварського відділу поліції о 20:23 у п'ятницю, 2 жовтня.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, і вже незабаром поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 14-річний житель Харкова.

Ми також писали про те, що в Харкові хулігани розбили термінал E-ticket. Інцидент стався в районі перехрестя проспектів Петра Григоренка і Героїв Сталінграда.

Кадри злочину з'явилися в мережі, причому, як з'ясувалося, запис вів один із співучасників погрому, оскільки двоє інших "героїв" відео не ховають обличчя.

Нагадаємо, вандали розгромили улюблене місце відпочинку харків'ян.

Як повідомляла Politeka, вандали поглумилися над пам'ятником українським захисникам.

Також Politeka писала, що у Полтаві вандали цинічно поглумилися над пам'ятником жертвам нацизму.