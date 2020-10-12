У Харківській області на фермі влаштували рабство

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу прокуратури.

Так, у Харківській області сім'я фермерів тримала силою і змушувала безкоштовно працювати дев'ятьох людей.

Утримуваних на фермі осіб звільнили правоохоронці, які прийшли з обшуками. Серед звільнених були троє жінок, п'ятеро чоловіків і одна дитина.

В прокуратурі повідомляють, що власники ферми шукали людей, які перебували в складних життєвих умовах. Їм обіцяли високооплачувану роботу і гарні умови проживання.

Насправді ж людей селили на фермерському господарстві в непридатних для життя умовах. Їм давали вказівки щодо виконання певних робіт і платили мізерні гроші.

В тому випадку, якщо робота не була виконана, людям створювали штучні борги і змушували їх відпрацьовувати. Свобода пересування при цьому у людей була обмежена як в робочий, так і неробочий час. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні виробництва.

"Таким чином, власники фермерського господарства фактично експлуатували потерпілих як безоплатну робочу силу", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, за своєний злочин організаторам рабства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, на українців влаштували полювання в Європі, під прицілом мільйони.

А ще Politeka писала, що спроба заробити перетворюється для українців в справжнє випробування.

Також Politeka повідомляла, що робота за кордоном зламала українці життя.