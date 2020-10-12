У Харківській області на фермі влаштували рабство
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу прокуратури.
Так, у Харківській області сім'я фермерів тримала силою і змушувала безкоштовно працювати дев'ятьох людей.
Утримуваних на фермі осіб звільнили правоохоронці, які прийшли з обшуками. Серед звільнених були троє жінок, п'ятеро чоловіків і одна дитина.
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В прокуратурі повідомляють, що власники ферми шукали людей, які перебували в складних життєвих умовах. Їм обіцяли високооплачувану роботу і гарні умови проживання.
Насправді ж людей селили на фермерському господарстві в непридатних для життя умовах. Їм давали вказівки щодо виконання певних робіт і платили мізерні гроші.
В тому випадку, якщо робота не була виконана, людям створювали штучні борги і змушували їх відпрацьовувати. Свобода пересування при цьому у людей була обмежена як в робочий, так і неробочий час. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні виробництва.
"Таким чином, власники фермерського господарства фактично експлуатували потерпілих як безоплатну робочу силу", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, за своєний злочин організаторам рабства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.
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