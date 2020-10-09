Вдень ще буде досить тепло

На вихідних жовтень рішуче вступить у свої права і нагадає про себе холодними ночами і дощем

Про те, якими будуть субота та неділя, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського регіонального Гідрометцентру.

У суботу, 10 жовтня, синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі - 4-9 градусів вище нуля, вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Саватія в народі називали Бджолярем, оскільки в цей день закінчувалася прибирання вуликів на зимівлю. "Бджолина матка забирає ключики від літа в далекі краї". Якщо на Саватія трапиться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою.

У неділю, 11 жовтня, також очікується хмарна погода з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, а ось удень синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі +7 +12, вдень стовпчики термометрів покажуть +15 +20.

11 жовтня відзначається день пам'яті Іллі Муромця. В Англії існує повір'я, нібито саме в цей день диявол плює на ягоди чорниці, а тому той, хто їх з'їсть, буде осквернений. Погоду в цей день визначали за інеєм: якщо вранці надворі багато інею - бути сухій, сонячній погоді.

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