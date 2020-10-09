Багато що залежатиме від температури повітря за вікном

До початку опалювального сезону залишилося зовсім небагато

Цього року зриву опалювального сезону в Харкові не буде. Про це заявив генеральний директор комунального підприємства «Харківські тепломережі» Сергій Андрєєв, передає KHARKIV Today.

За його словами, КП повністю готове до пуску тепла, залишилося лише міському голові дати відмашку у вигляді розпорядження.

"Сезон буде починатися з 15 жовтня. Якщо температура знижуватиметься нижче нормативу, то почнеться раніше. Якщо температура буде вище, регулюватимемо. Перетоплювати ніхто не буде. Місто буде включено через два тижні", - цитує видання чиновника.

Як стало відомо, зношеність тепломереж у Харкові становить 70%. На найаварійніших ділянках місто переклало величезну кількість труб з дефектами.

Андрєєв зазначив, що в цьому опалювальному сезоні аварійність на тепломережах можлива, але вона помітно знизиться, оскільки найпроблемніші ділянки частково замінені, частково знаходяться в роботі.

Найбільше робіт із заміни та ремонту труб провели в Київському, Слобідському, Шевченківському та Індустріальному районах.

Тим часом недалеко від станції метро ім. Масельського вже майже добу ллється вода, яка залила всі прилеглі вулиці, перетворивши їх на річки.

Раніше ми писали про те, що в деяких районах міста початок опалювального сезону таки опинився під загрозою через заборгованість перед "Нафтогазом". У списку боржників – кілька харківських підприємств й ОСББ.

Усього ж заборгованість перед "Нафтогазом" мають 98 компаній з 60 українських міст.

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