Розрахунки за газ повинні бути не менше 90%

У Чугуєві, Роганському житловому масиві та деяких ОСББ Харкова старт опалювального сезону опинився під загрозою

Причина такого стану справ – заборгованість перед НАК "Нафтогаз", передає "Вечірній Харків".

Серед боржників виявилися тепломережі Роганської селищної ради, обласний інформаційно-технічний центр КП, ОСББ "Азалія 2013", "Квітень-2011", "Наш Дім 20-А", Харківське УВП №1 УТОС, а також нафтогазовидобувна компанія ДВ ТОВ.

Як заявили в "Нафтогазі", відновити постачання газу для відповідних підприємств без вирішення проблеми критичних боргів немає юридичної можливості, оскільки це заборонено українськими законами.

"Щоб убезпечити своїх клієнтів і успішно увійти в опалювальний сезон, виробники тепла повинні виконати обов'язкові умови постачання газу (передбачено Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 року №867)", - йдеться в повідомленні.

До переліку умов входить підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до законодавства та виконання одного з наступних пунктів: розрахунки не нижче 90% з урахуванням непрофінансованих пільг та субсидій та без урахування штрафних санкцій або укладення з "Нафтогазом" та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

Ще один варіант вирішення проблеми – узгодження з "Нафтогазом" і місцевою владою графіка погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання і сплата поточних платежів.

Раніше ми писали про те, що заборгованість перед "Нафтогазом" мають 98 компаній з 60 українських міст.

Що ж стосується вартості теплопостачання, то, згідно з оцінками експертів, українці платитимуть за тепло щомісяця за різними тарифами, а подорожчання в пік сезону можливе на 15% у зв'язку з тим, що вартість газу (80% в структурі тарифу на тепло) встановлюється щомісяця, а не на весь опалювальний сезон відразу.

Крім того, Кабмін ще в 2019-му ухвалив постанову, що дозволяє змінювати тарифи на тепло без тривалого узгодження.

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