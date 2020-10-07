Не за горами – волога і дощова погода

Різке похолодання харків'яни вже почали відчувати на собі

Незважаючи на те, що закінчується тільки перший тиждень жовтня, який у наших широтах традиційно теплий більшу частину часу, в цьому році він відзначився ранніми заморозками, передає KHARKIV Today з посиланням на інформацію чергового синоптика Гідрометцентру Інни Кандаурової.

Так, сьогодні, 7 жовтня, а також наступні два дні стовпчики термометрів в регіоні будуть опускатися до нуля градусів.

"Ми більше розраховуємо саме на область. Так, наприклад, у Харкові сьогодні було 7 градусів Цельсія, а в Ізюмі - 1 градус", – зазначила вона.

За словами синоптика, найбільш імовірними причинами заморозків можуть стати малохмарна погода і вихолоджування.

Вдень же температура буде, як і раніше, досить високою і досягне відміток в +19 +23 градуси.

Далі заморозків не передбачається. Але не виключено, що регіон накриють дощі. Так, 10 й 11 жовтня, за прогнозами Харківського регіонального центру з гідрометеорології, очікуються опади.

Раніше ми писали про те, що в жовтні Укргідрометцентр очікує місячну температуру в межах середніх багаторічних значень.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань вважає, що в жовтні по всій Україні збережеться тепла погода: повітря прогріється до +13...+ 14 і лише в останні дні жовтня опуститься до +7...+8.

Похолодання, на його думку, очікується 19 жовтня – до +14...+16. І лише в самому кінці жовтня, 29-31 жовтня, температура впаде до +11...+12. У Центральній Україні перша половина місяця буде теплою, але в 20-х числах опуститься до +12...+ 13, а в останні 3-4 дні жовтня становитиме +8...+9.

Що стосується сходу країни, то, на думку Горбаня, тут до 10 жовтня температура буде приблизно як на півдні. І лише на крайньому сході, а також в гірських районах заходу і на Прикарпатті ймовірні перепади температури – від температурних коливань до рясних опадів.

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