На Харківщині співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій звернулись до всіх небайдужих громадян з проханням про допомогу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий паблік в соцмережі.

Так, рятувальники просять усіх небайдужих городян надати посильну матеріальну допомогу співробітниці Служби порятунку "101" Інні Шукшиній.

Жінці діагностували серйозну хворобу - вона бореться з карциомою шлунку. Наразі їй необхідна термінова дорога операція.

"Запобігти. Врятувати. Допомогти" - так звучить гасло рятувальників України. Проте наразі потребує негайної допомоги саме та, хто допомогає людям. Шукшина (Кузнєцова) Інна Віталіївна – провідний фахівець сектора роботи зі ЗМІ ГУ ДСНС України в Харківській області. Лікарі-онкологи встановили діагноз - низькодиференційована аденокарцинома шлунку. Інна потребує термінової операції. Зволікати не можна, вона має всі шанси на одужання!" - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники оприлюднили документи, що підтверджують діагноз жінки, і номер картки та реквізити, куди можна перерахувати кошти, щоб допомогти одужати співробітниці ДСНС.

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