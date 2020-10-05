40-річний житель Харківщини пішов у сусіднє село на заробітки, й ось вже понад три тижнів про його долю нічого невідомо

12 вересня Ігор Борисов вийшов зі свого будинку в селі Верхня Роганка під Харковом, де жив разом з братом, але назад не повернувся досі, передає "Місто Х".

Тривогу забив брат Ігоря В'ячеслав. Він розповів, що його родич пішов у сусіднє село Мале Веселе (колишнє Радгоспне) у пошуках тимчасової роботи.

Коли на телефон Ігоря дзвонили, спочатку йшли гудки, але слухавку ніхто не брав. Пізніше зв'язок і зовсім обірвався.

Брат Борисова, відчувши недобре, відразу ж звернувся в поліцію. Правоохоронці не просто прийняли заяву, а й попросили речі зниклого, станок для гоління й зубну щітку, щоб взяти біоматеріал. Відтоді ніяких новин немає.

Чоловік розповів, що він обдзвонив усі лікарні, проте нікого схожого туди не надходило. Зараз за пошуки взялися волонтери пошукової групи "Мілена".

Ігор Борисов пішов з дому у футболці, шортах і тапках. Його зріст 170 сантиметрів, вага близько 70 кілограмів, темно-русяве волосся з сивиною.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Ігоря Борисова, просять зателефонувати за телефонами 068-777-0-112 або 102.

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