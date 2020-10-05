Харківський міжнародний марафон, який проходив 3-4 жовтня, обернувся трагедією

Один з учасників забігу, Євген Колєров, на дистанції 21,1 км втратив свідомість, а через деякий час молодий чоловік помер у лікарні, незважаючи на всі спроби лікарів врятувати йому життя, передає Politeka.net з посиланням на сторінку марафону в соцмережі Фейсбук.

За словами автора, як тільки Євген впав, йому намагалися надати допомогу на місці, а швидка приїхала буквально через кілька хвилин.

Організатори висловили співчуття родині спортсмена.

У коментарях люди також співчувають родичам і близьким покійного, а також озвучують деякі нові моменти цієї трагічної події.

"Якщо це той спортсмен з Харкова, який є в Strava, то у нього набіг загальний за рік 141 км. В основному влітку. І перерва у вересні. Так не можна. Я до половинки майже рік готувався і набігав напевно 1000 км, не рахуючи вело і плавання. Він прямо переді мною впав. Мир його душі (", "співчуваю рідним. Дуже шкода, що так сталося. Царство Небесне", "співчуваю рідним! До нього дуже швидко приспіла допомога, такий трагічний випадок((", "співчуваю близьким. Хочу сказати пару слів на адресу організації заходів - все було реально на рівні, багато зон харчування з водою і їжею, з цим на дистанції проблем не було.... Мабуть, доля, або трагічна випадковість", "Прости! До останнього вірив, що ти почнеш дихати. Царство Небесне", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, спортивний символ Харкова "підірвав" соцмережі.

Як повідомляла Politeka, нещасний випадок стався на фініші марафону.

Також Politeka писала, що спортсменка вразила тисячі глядачів своїм вчинком.