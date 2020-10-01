Мама єдиного вцілілого в Ан-26 курсанта, розповіла, як себе почуває її син
Жінка розповіла, що її син В'ячеслав Золочівський досі лікується у військовому госпіталі в Харкові, але його стан з кожним днем поліпшується.
Пост разом з фото на порозі медзакладу вона виклала в Instagram, передає ТСН.
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Перш за все жінка зазначила, що в госпіталі її сином займається уважний і чуйний медичний персонал.
"Спасибі всім величезне за підтримку. Славко все ще в госпіталі. Спасибі дуже всьому персоналу госпіталю за увагу, чуйність. Лікування триває. Самопочуття сина з кожним днем змінюється та стає краще", - написала вона.
Як відомо, у В'ячеслава лікарі діагностували струс головного мозку, забої та опіки. Під час падіння курсанта привалило фюзеляжем. Він знепритомнів, а коли прийшов до тями, зміг виповзти з літака, який вже палав, і кинувся рятувати однокурсника – Віталія Вільхового, який пізніше помер у лікарні, а медики роблять все можливе.
Також раніше повідомлялося, що мати В'ячеслава Золочівського, який пережив авіакатастрофу "АН-26" розповіла про пережите в ту ніч.
"Я не знала, Славік живий чи ні. Я всюди його шукала очима сина. Це був якийсь страшний сон. Скільки хлопців не повернулося...", - зі сльозами на очах згадує мама слави.
Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.
Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.