Мама єдиного вцілілого в Ан-26 курсанта, розповіла, як себе почуває її син

Жінка розповіла, що її син В'ячеслав Золочівський досі лікується у військовому госпіталі в Харкові, але його стан з кожним днем поліпшується.

Пост разом з фото на порозі медзакладу вона виклала в Instagram, передає ТСН.



Перш за все жінка зазначила, що в госпіталі її сином займається уважний і чуйний медичний персонал.

"Спасибі всім величезне за підтримку. Славко все ще в госпіталі. Спасибі дуже всьому персоналу госпіталю за увагу, чуйність. Лікування триває. Самопочуття сина з кожним днем змінюється та стає краще", - написала вона.

Як відомо, у В'ячеслава лікарі діагностували струс головного мозку, забої та опіки. Під час падіння курсанта привалило фюзеляжем. Він знепритомнів, а коли прийшов до тями, зміг виповзти з літака, який вже палав, і кинувся рятувати однокурсника – Віталія Вільхового, який пізніше помер у лікарні, а медики роблять все можливе.

Також раніше повідомлялося, що мати В'ячеслава Золочівського, який пережив авіакатастрофу "АН-26" розповіла про пережите в ту ніч.

"Я не знала, Славік живий чи ні. Я всюди його шукала очима сина. Це був якийсь страшний сон. Скільки хлопців не повернулося...", - зі сльозами на очах згадує мама слави.