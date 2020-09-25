У Харкові та області кількість хворих китайським вірусом зросла на 299 осіб.

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Систему моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

З них - 239 жителі Харкова. Крім цього, 20 осіб заразилися вірусом у Харківському, 18 — у Зміївському, 6 - у Лозівському районі, по 4 — у Валківському та Чугуївському, 3 – у Великобурлуцькому, по одній людині - у Дергачівському, Золочівському, Красноградському, Шевченківському районах та у місті Люботині.

Всього по Харківській області з початку пандемії зареєстрували 16492 лабораторно підтверджених випадків коронавірусом, 4529 хворих вже одужали, 326 – померли.

Politeka писала, що українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину. Рішення про перегляд зонування було затверджено під час засідання Держкомісії з питань ТБ і НС.

За словами міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова, українська столиця вийшла з помаранчевої зони карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення.

Варто зазначити, що нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

До Червоної зони потрапили Тернопіль та Бережани, і тепер у цих населених пунктах буде обмежена робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе та ресторанів.

У столиці, яку "відправили" в жовту зону, тепер не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

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