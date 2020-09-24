У Харківській області з початку пандемії китайським вірусом захворіли понад 16 тисяч осіб

Про це інформує Politeka з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Згідно з даними Центру, за минулі 24 години коронавірус виявили ще у 289 жителів області. Найбільше захворілих у Харкові (100 осіб). Також випадки захворювання зареєстровані в 20 районах області.

Всього з початку нандемії і по 22 вересня видужали 4 514 осіб, 322 — померли.

За останню добу 45 пацієнтів одужали, помер – один хворий.

У Харкові зафіксовано черговий спалах китайського вірусу в медичному закладі. Стало відомо, що спалах китайської зарази зареєстрований в обласній клінічній психіатричній лікарні № 3, яка знаходиться по вулиці Академіка Павлова, 46.

За словами головного санітарного лікаря Харківської області любові Махоти, першим хворобу виявили у одного з лікарів лікувального закладу.

"22 хворих перебувають у стабільному стані вже місяць. Першим захворів лікар. З 22 хворих – 18 пацієнтів і 4 медпрацівники", – розповіла вона.

Харківській лікарні №25 не вистачає мінімум десяти медсестер і стільки ж санітарів. За словами начмеда ковидного відділення Володимира Івановича, медперсонал відділенню, в якому лікують коронавірусних хворих, потрібно якомога швидше.

"Ми зараз тому і дали оголошення, тому що задихаємося від відсутності персоналу", – пояснив фахівець.

Здобувачам на вакантні посади обіцяють по три ставки. Так, медсестри отримають по 15 тисяч гривень на місяць, а санітари – по 12 тисяч. Графік роботи-доба-троє. У лікарні запевняють, що забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Якщо людина працює в реанімації, то дають комбінезон. Так-одноразові халати", - запевнив Володимир Іванович.

Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заяву голови МОЗ.

Як повідомляла Politeka, Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.

Також Politeka писала, що дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.