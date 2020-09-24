У Харкові зафіксовано черговий спалах китайського вірусу в медичному закладі

Про це інформує Politeka з посиланням на місцевий ресурс Город Х.

Стало відомо, що спалах китайської зарази зареєстрований в обласній клінічній психіатричній лікарні № 3, яка знаходиться по вулиці Академіка Павлова, 46.

За словами головного санітарного лікаря Харківської області любові Махоти, першим хворобу виявили у одного з лікарів лікувального закладу.

"22 хворих перебувають у стабільному стані вже місяць. Першим захворів лікар. З 22 хворих – 18 пацієнтів і 4 медпрацівники", – розповіла вона.

Politeka писала, що в Харкові медперсонал місцевої 25-ї лікарні, в яку почали приймати пацієнтів з китайським вірусом, повертаються до роботи. Так, стало відомо, що медики передумали звільнятися у зв'язку з тим, що їм пообіцяли істотні надбавки до зарплат.

За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадія Бондарчука, медпрацівникам вже з поточного місяця додадуть до зарплат 300% надбавку.

Повернулися до роботи, стверджує чиновник, вже дев'ять осіб. Тривають переговори місцевої влади з іншими медиками, які прийняли рішення звільнитися. Відтепер кожен, хто вирішив повернутися, зароблятиме в середньому по 18-20 тисяч гривень щомісяця.

Харківська міська лікарня №25 не готова до напливу нових пацієнтів з китайським вірусом. У зв'язку зі сформованою ситуацією, медики стали звільнятися, а пацієнти масово скаржаться на те, що до них ніхто з лікарів не підходить, посилаючись на те, що їм ніколи.

"Наша робота перетворилася на пекло. Захисних костюмів немає, респіраторів немає, тільки одноразові маски. Медсестри пишуть заяви, тому що не хочуть заразитися і наразити на небезпеку близьких. Кинулися за одноразовими халатами, їх-кілька штук. Сказали, носіть цілий день", - скаржиться один з медпрацівників цієї лікарні.

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