Харківській лікарні №25 не вистачає мінімум десяти медсестер і стільки ж санітарів

Про це інформує Politeka, посилаючись на місцевий ресурс KHARKIV Today.

За словами начмеда ковидного відділення Володимира Івановича, медперсонал відділенню, в якому лікують коронавірусних хворих, потрібно якомога швидше.

"Ми зараз тому і дали оголошення, тому що задихаємося від відсутності персоналу", – пояснив фахівець.

Здобувачам на вакантні посади обіцяють по три ставки. Так, медсестри отримають по 15 тисяч гривень на місяць, а санітари – по 12 тисяч. Графік роботи-доба-троє. У лікарні запевняють, що забезпечені засобами індивідуального захисту.

"Якщо людина працює в реанімації, то дають комбінезон. Так - одноразові халати", - запевнив Володимир Іванович.

Санітаром в лікарні може стати людина без досвіду роботи, у медсестер-хоча б мінімальний.

"Нехай приходять, я все покажу, нічого страшного немає. Страшно перші дві години. Потім це все забувається. Якщо немає досвіду роботи, все одно приходьте, навчать за дві хвилини. Людина вміє внутрішньом'язові уколи робити - ну і вистачить", - додав начмед харківської лікарні.

Politeka писала, що Харківська міська лікарня №25 не готова до напливу нових пацієнтів з китайським вірусом. У зв'язку зі сформованою ситуацією, медики стали звільнятися, а пацієнти масово скаржаться на те, що до них ніхто з лікарів не підходить, посилаючись на те, що їм ніколи.

"Наша робота перетворилася на пекло. Захисних костюмів немає, респіраторів немає, тільки одноразові маски. Медсестри пишуть заяви, тому що не хочуть заразитися і наразити на небезпеку близьких. Кинулися за одноразовими халатами, їх-кілька штук. Сказали, носіть цілий день", - скаржиться один з медпрацівників цієї лікарні.

Інша співробітниця стверджує, що набувала необхідний захист самостійно.

"Я можу купити собі одноразові халати, рукавички, респіратор. А що робити іншим? Лікарі розбіглися. Вони не пишуть заяви, але і підходити до заражених не хочуть. Швидкі під лікарнею вишикувалися десятками, а у нас немає нічого! Немає ліків, з киснем проблема... Хоч пиши заяву і йди", - розповідає вона.

Пізніше з'явилася інформація, що в Харкові медперсонал місцевої 25-ї лікарні, в яку почали приймати пацієнтів з китайським вірусом, повертаються до роботи. За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадія Бондарчука, медпрацівникам вже з поточного місяця додадуть до зарплат 300% надбавку.

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