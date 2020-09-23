У Харкові медперсонал місцевої 25-ї лікарні, в яку почали приймати пацієнтів з китайським вірусом, повертаються до роботи

Про це передає Politeka з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Так, стало відомо, що медики передумали звільнятися у зв'язку з тим, що їм пообіцяли істотні надбавки до зарплат.

За словами заступника директора Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадія Бондарчука, медпрацівникам вже з поточного місяця додадуть до зарплат 300% надбавку.

Повернулися до роботи, стверджує чиновник, вже дев'ять осіб. Тривають переговори місцевої влади з іншими медиками, які прийняли рішення звільнитися.

Відтепер кожен, хто вирішив повернутися, зароблятиме в середньому по 18-20 тисяч гривень щомісяця.

Politeka писала, що Харківська міська лікарня №25 не готова до напливу нових пацієнтів з китайським вірусом. У зв'язку зі сформованою ситуацією, медики стали звільнятися, а пацієнти масово скаржаться на те, що до них ніхто з лікарів не підходить, посилаючись на те, що їм ніколи.

"Наша робота перетворилася на пекло. Захисних костюмів немає, респіраторів немає, тільки одноразові маски. Медсестри пишуть заяви, тому що не хочуть заразитися і наразити на небезпеку близьких. Кинулися за одноразовими халатами, їх-кілька штук. Сказали, носіть цілий день", - скаржиться один з медпрацівників цієї лікарні.

Крім того, медпрацівники повідомляють про те, що в лікарні немає достатньої кількості ліків від китайського вірусу.

"Просити пацієнтів купити за свої гроші не можна, а по протоколу медикаментів не вистачає. Лікуємо тим, що є", – повідомив один з лікарів.

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