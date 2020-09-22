У Харківській області правоохоронці розшукують 14-річну дівчинку, яка втекла з лікарні

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу розшуку дітей ГУНП в Харківській області

Стало відомо, що неповнолітня зникла ввечері, 21 вересня з дитячого відділення Борівської районної лікарні. Алла Тимофєєва, 2006 року народження перебувала в цьому медзакладі на обстеженні.

У Алли - худорлява статура, її зріст - 150-160 см, волосся – русяве. На момент зникнення на підлітку був зелений светр з білими рукавами, чорні лосини, взута в чорні тапочки.

Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Алли, просять телефонувати за телефонами (05759) 6-13-46; 066-891-31-25 або на спецлінію поліції за номером 102.

Politeka повідомляла, що в Києві пішла з дому і не повернулася Даша Чорна, 2010 року народження. За даними поліції, Чорна Дарина Борисівна пішла з дому в суботу, 19 вересня і досі не повернулася. На вигляд дівчинці 9-10 років, її зріст - 147 сантиметрів, Даша худорлявої статури, у неї стрижені до плечей темно-русяве волосся і блакитні очі.

У Дніпрі розшукують зниклого безвісти 17-річного хлопця. Відомо, що Олександр Стародубцев пішов з дому 3 вересня близько 09:00 і до теперішнього часу не повернувся. Прикмети: на вигляд 16 років, зріст-168 см, худорлявої статури, довге русяве волосся. Був одягнений: джинси темного кольору, Чорна футболка, червоне взуття.

Нагадавши, в Одеській області безвісти зникли два пенсіонери і дівчинка: як вони виглядають, фото.

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