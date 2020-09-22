Станом на вівторок, 22 вересня в Харкові зареєстровано 297 нових випадків захворювання китайським вірусом

Про це, посилаючись на інформація прес-служби Харківської ОДА, інформує Politekа.

Що ж стосується Харківської області в цілому, цей діагноз був підтверджений у 372 осіб.

Крім випадків захворювання в обласному центрі, 14 осіб заразилися в Люботині, 13 - у Валківському, 12 - Дергачівському, 11 - Куп'янському, 9 - Харківському, 7 - Лозівському, 4 - Вовчанському, 3 - Красноградському та 2 в Нововодолазькому районах.

З початку пандемії по Харківській області зафіксовано 15500 лабораторно підтверджених випадків китайського вірусу, 4465 хворих одужали, 314 - померли (за останні 24 години – сім осіб).

До слова, Харківщина знову лідирує за кількістю хворих в Україні за останню добу. На другому місці - Львівська область (275 нових випадків), на третьому – Чернівецька область (139 хворих).

Politeka писала, що останні два тижні в Харкові та області залишається тривожна ситуація з поширенням китайського вірусу. Так, за словами епідеміолога Харківського лабораторного центру Ганни Сухорукової, якщо середня кількість хворих подолає контрольний показник в 240 випадків на 100 тисяч населення, місто можуть внести в "Червону" карантинну зону.

"Збільшується питома вага харків'ян серед хворих. Вчора (17 вересня, – Ред.) серед 390 захворілих 347 – це жителі міста. За минулі два тижні ми відзначаємо 210 хворих на 100 тисяч населення. А контрольні - 240 на 100 тисяч. Ще тиждень-два такого зростання-це забагато, і ми можемо перетнути цей поріг", — розповіла вона.

В Україні змінилися правила проходження 14-денної самоізоляції. Про те, за яких умов людина зможе вийти з цього періоду достроково, розповів глава МОЗ України Максим Степанов.

Він повідомив, що українці зможуть самостійно здавати повторні тести на китайський вірус вже на восьмий день самоізоляції. У разі отримання негативного результату людина зможе повернутися до звичайного життя.

"На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання. Чому на восьмий? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді", - пояснив міністр.

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