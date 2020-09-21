На Харківщині у Першотравневому ліцеї вчителька історії вдарила школярку підручником

Про це повідомляє Politeka з посиланням на відеосюжет програми"Вікна-новини".

Як розповіла мама п'ятикласниці Марії Безбабних, вчителька історії вдарила її дочку підручником по голові.

Сама педагог, Олена Коваленко, стверджує, що лише торкнулася підручником голови дівчинки.

"Вона гралася з підручником, я цей підручник закрила, потім поклала його на стіл, вона продовжила хитатися, я доторкнулася книгою до її лобика", – розповідає вона.

Учитель вибачилася перед батьками, проте ті, незадоволені м'яким покаранням вчительки (ту, після службової перевірки, відсторонили від проведення уроків у трьох класах і винесли догану), домагаються звільнення Коваленко.

Батьки дівчинки звернулися до поліцейських, у розмові з якими вчителька історії підтвердила факт інциденту.

Інформація про подію внесена в єдиний журнал обліку правопорушень, матеріали передані в ювенальну превенцію.

Відносно жінки складуть протокол за статтею 173-4 КУпАП України (булінг), після чого матеріали справи повинні передати до суду.

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Це сталося ще в минулому році, але відео з'явилося тільки зараз в Інтернеті. Учитель фізики вдарив по голові учня, потім штовхнув його на парту. Учитель фізики Віктор Драгомарецький в школі працює за сумісництвом-викладає тільки в цьому класі. Зізнається, що дати теж не згадує, але каже — учні постійно намагаються зірвати уроки, тому у нього здали нерви, про що тепер шкодує.

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