На Харківщині у Першотравневому ліцеї вчителька історії вдарила школярку підручником
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відеосюжет програми"Вікна-новини".
Як розповіла мама п'ятикласниці Марії Безбабних, вчителька історії вдарила її дочку підручником по голові.
Сама педагог, Олена Коваленко, стверджує, що лише торкнулася підручником голови дівчинки.
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"Вона гралася з підручником, я цей підручник закрила, потім поклала його на стіл, вона продовжила хитатися, я доторкнулася книгою до її лобика", – розповідає вона.
Учитель вибачилася перед батьками, проте ті, незадоволені м'яким покаранням вчительки (ту, після службової перевірки, відсторонили від проведення уроків у трьох класах і винесли догану), домагаються звільнення Коваленко.
Батьки дівчинки звернулися до поліцейських, у розмові з якими вчителька історії підтвердила факт інциденту.
Інформація про подію внесена в єдиний журнал обліку правопорушень, матеріали передані в ювенальну превенцію.
Відносно жінки складуть протокол за статтею 173-4 КУпАП України (булінг), після чого матеріали справи повинні передати до суду.
Politeka писала, що на Буковині вчитель не витримав порушення дисципліни на уроці та побив 10-класника. Селяни обурені поведінкою викладача, а в школі виправдовуються тим, що відносини у педагога зі старшокласниками не склалися вже давно.
Це сталося ще в минулому році, але відео з'явилося тільки зараз в Інтернеті. Учитель фізики вдарив по голові учня, потім штовхнув його на парту. Учитель фізики Віктор Драгомарецький в школі працює за сумісництвом-викладає тільки в цьому класі. Зізнається, що дати теж не згадує, але каже — учні постійно намагаються зірвати уроки, тому у нього здали нерви, про що тепер шкодує.
Нагадавши, на Херсонщині вчитель побив учня.
Також ми повідомляли, що з'явилися норми поведінки вчителів у соцмережах.
Ще Рoliteka писала, що учитель-тиран познущався над 8-річною школяркою.