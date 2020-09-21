У понеділок, 21 вересня, українці згадують про Сергія Ятченка, який загинув у 2014 році в зоні проведення АТО на Донеччині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію, оприлюднену у Facebook спільнотою "Книга пам'яті полеглих за Україну".

Сьогодні герой міг би відзначити 35-річницю з дня свого народження, проте загинув він, захищаючи територіальну цілісність нашої країни, коли йому було всього 28 років.

Повідомляється, що Сергій Олександрович народився в 1985 році в Кривому Розі, захищав Україну у складі двадцять п'ятої окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ у званні старшого сержанта.

Загинув українець 17 серпня 2014 року в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області. Поховали героя на малій батьківщині.

У коментарях під повідомленням небайдужі українці не приховують свого горя і відчаю.

"Вічна пам'ять... Вічна пам'ять герою Царство Небесне", – пишуть вони.

Politeka писала, що марш матерів, дружин та учасників нинішньої війни України з Росією на Донбасі пройшов у Києві, 8 травня. Загиблих на Донбасі згадали зі сльозами на очах.

Учасники маршу пройшли з портретами Хрещатиком, Майданом Незалежності, вулицею Трьохсвятительською до Михайлівської площі та поклали квіти до стіни пам'яті.

Курсанти, активісти та жителі Києва також були присутні на ході. Одна з матерів розповіла журналістам, що її син пішов на війну, пояснивши свою мотивацію так: "я не хочу, щоб мою землю хтось топтав. Це моя рідна земля. Мої діти повинні рости у вільній Україні", - розповіла вона зі сльозами.

Інша мама загиблого захисника України розповіла, що її син пішов воювати, щоб окупанти не прийшли захоплювати його батьківщину.

Нагадавши, стала відома доля героя АТО, зниклого в Іловайську.

Як повідомляла Politeka, АТОшник зворушив мережу щирим зізнанням.

Також Politeka писала, що битва за Маріуполь: "ЗСУ наказали вийти з міста", фото загиблих героїв.