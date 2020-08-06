Хлопчик не виходить на зв'язок з рідними

Хлопчик 5 серпня пішов з дому на прогулянку і до теперішнього часу про його місцезнаходження нічого не відомо

Співробітники Лозівського відділення поліції розшукують зниклого безвісти Владислава Крячко 2006 року народження, передає newsroom

Прикмети Владислава: зріст — 150-160 сантиметрів, статура повна, очі блакитні, волосся русяве. Був одягнений у біло-блакитну футболку, блакитні шорти.

У поліції просять усіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження Владислава, зателефонувати його матері: 0673886086 — Юлія Кубах. Або звернутися до поліції за телефоном 0959441288 та 0669340346.

Також у Дніпрі розшукують 17-річного Ігоря Фурсова.

Відомі також прикмети зниклого хлопця. Він був одягнений в темно-зелену футболку і рвані джинси чорного кольору.

У хлопця світле волосся, сіро-блакитні очі, кирпатий ніс. Статура у юнака струнка, спортивна.

"Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Ігоря, повідомте за телефонами: 102 (поліція), 732-07-00, 098-172-11-84 ("Пошук зниклих дітей Дніпро")", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, у Дніпропетровській області розшукують 59-річну жінку: особливі прикмети та фото.

Раніше Politeka повідомляла, що у Києві зникла 16-річна дівчина, фото і прикмети: "доба немає вдома, телефон вимкнений".

Раніше Politeka повідомляла, що діти пропали безвісти під Києвом: фото і особливі прикмети.