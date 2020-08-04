Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому вже не потрібні

Як повідомляє Politeka.net, про це російський журналіст Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічнику Владислава Суркова, який був прихильником "російського світу аж до Одеси".

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Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів.

Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.

"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я разменяю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом отманипулируем. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.

венедиктов

Після цього, вважає Венедиктов, Сурков став непотрібним в Кремлі, і його замінили на Дмитра Козака:

"Чоловік, який придумав цю політику, виявився непридатний. Його ідеологія перестала бути затребуваною на цьому етапі. Козак, який досить успішно вів переговори щодо Придністров'я, націлений на результат, а не ідеологію. Йому поставлена якась завдання", - зазначив Венедиктов.

Раніше ми писали, що Володимира Путіна дратують висловлювання президента України Володимира Зеленського.

зокрема, Путіна "внутрішньо тривожать" висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю 

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що це внутрішньо Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.

На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

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"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південно-сході України. І президент Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

Нагадаємо, в США готують покарання для Путіна і Шойгу, деталі скандалу

Як повідомляла Politeka, Путін спантеличений яскраво зганьбився перед Трампом.

Також Politeka писала, що оскаженілий "майданом" Лукашенко терміново зв'язався з Путіним: "Цього не буде точно".