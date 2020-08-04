Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому вже не потрібні
Як повідомляє Politeka.net, про це російський журналіст Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічнику Владислава Суркова, який був прихильником "російського світу аж до Одеси".
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Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів.
Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.
"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я разменяю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом отманипулируем. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.
Після цього, вважає Венедиктов, Сурков став непотрібним в Кремлі, і його замінили на Дмитра Козака:
"Чоловік, який придумав цю політику, виявився непридатний. Його ідеологія перестала бути затребуваною на цьому етапі. Козак, який досить успішно вів переговори щодо Придністров'я, націлений на результат, а не ідеологію. Йому поставлена якась завдання", - зазначив Венедиктов.
Раніше ми писали, що Володимира Путіна дратують висловлювання президента України Володимира Зеленського.
зокрема, Путіна "внутрішньо тривожать" висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю
"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що це внутрішньо Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.
На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".
"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південно-сході України. І президент Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.
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Як повідомляла Politeka, Путін спантеличений яскраво зганьбився перед Трампом.
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