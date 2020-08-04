Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому вже не потрібні

Як повідомляє Politeka.net, про це російський журналіст Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічнику Владислава Суркова, який був прихильником "російського світу аж до Одеси".

Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів.

Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.

"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я разменяю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом отманипулируем. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.

Після цього, вважає Венедиктов, Сурков став непотрібним в Кремлі, і його замінили на Дмитра Козака:

"Чоловік, який придумав цю політику, виявився непридатний. Його ідеологія перестала бути затребуваною на цьому етапі. Козак, який досить успішно вів переговори щодо Придністров'я, націлений на результат, а не ідеологію. Йому поставлена якась завдання", - зазначив Венедиктов.

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Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що це внутрішньо Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.

На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південно-сході України. І президент Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

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