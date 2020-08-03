Спека, що відступила, постарається поступово відвоювати втрачені позиції на цьому тижні
Тиждень буде сухою, але з істотними перепадами нічної і денної температур, передає Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
У понеділок, 3 серпня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний, 5 - 10 метрів в секунду.
Температура повітря по місту вдень +23 +25, по області +23 +28.
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У вівторок, 4 серпня, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10 +15, вдень повітря прогріється до +25 +30.
Середина тижня продовжить тенденцію до істотного потепління. У середу, 5 серпня, метеорологи обіцяють малохмарну погоду, без опадів і з північно-східним вітром, 5 - 10 метрів в секунду.
Температура повітря вночі +11 +16, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +32.
У четвер, 6 серпня, погода буде така ж, як і в середу, тільки температура повітря зросте як уночі (+14 +19), так і вдень (+28 +33).
Останній робочий день тижня, п'ятниця, 7 серпня, буде сухим і теплим, з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5 - 10 метрів в секунду.
Температура повітря вночі складе +14 +19, вдень повітря прогріється до +28 +33 градусів.
Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.
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