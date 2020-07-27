Новий тиждень принесе в Харків й область високу температуру, пік якої припаде на середу, 29 липня, та четвер, 30 липня

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 27 липня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, 5 – 10 метрів у секунду. Температура повітря по області +28 +33, по місту +30 +32.

У вівторок, 28 липня, також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів у секунду. Температура повітря вночі +14 +19, вдень потеплішає до +28 +33.

Середа, 29 липня, буде найгарячішим днем тижня у прямому сенсі цього слова. Синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вітер східний, 3 – 8 метрів у секунду. Вночі температура повітря буде +15 +20, а ось вдень стовпчики термометрів покажуть +31 +36 градусів.

У четвер, 30 липня, термометри показуватимуть практично таку ж температуру, а в іншому картина погоди трохи поміняється. Метеорологи обіцяють вдень місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південний, 5 – 10 метрів в секунду.

Останній день липня, п'ятниця, 31-е, буде хмарним, з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень – короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів у секунду. Вночі температура повітря буде на рівні +15 +20, вдень повітря прогріється до +24 +29 градусів.

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