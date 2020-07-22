Поки вся країна із завмиранням серця стежила за подіями в Луцьку, де озброєний терорист захопив у заручники автобус з людьми, у Харкові затримали його ймовірного спільника

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, вдома у підозрюваного оперативники віявили цілий арсенал зброї.

«Під час огляду домоволодіння громадянина поліцейські вилучили 4 корпуси ручних гранат РГД-5, 2 корпуси ручних гранат Ф-1 та 6 запалів типу УЗРГМ до них, 3 навчально-імітаційні запали, 2 пістолети ТТ, "Дрейзе" і 100 патронів до них, гладкоствольну рушницю і 122 патрони до неї», - йдеться в повідомленні.

Головний поліцейський Харківщини Валерій Сокуренко заявив, що встановлена причетність 44-річного харків'янина до злочину в Луцьку.

Зброя і боєприпаси вилучені та будуть направлені на експертне дослідження. Можливий спільник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і співпрацює зі слідством.

Відпрацьовуються всі версії кримінального злочину.

Луцьким терористом виявився 44-річний місцевий мешканець Максим Кривош, уродженець Росії. Раніше чоловік був двічі засуджений і відбував покарання за статтями про шахрайство, вимагання, розбій і т. д. Він є автором книги «Філософія злочинця», яку видав під псевдонімом Максим Плохой.

Він зажадав від політиків записати відео, де вони визнають себе «терористами в законі», а від президента Володимира Зеленського – прорекламувати документальний фільм про екологічні проблеми «Земляни». У разі невиконання вимог він погрожував підірвати автобус і ще одну бомбу, закладену в Луцьку.

Увечері Зеленський записав потрібне відео. Незабаром всі заручники з автобуса були звільнені, а Кривош затриманий.

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