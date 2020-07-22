Пока вся страна с замиранием сердца следила за событиями в Луцке, где вооруженный террорист захватил в заложники автобус с людьми, в Харькове задержали его вероятного подельника

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, дома у подозреваемого оперативники віявили целій арсенал оружия.

«Во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему», - говорится в сообщении.

Главный полицейский Харьковщины Валерий Сокуренко заявил, что установлена причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению в Луцке.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование. Возможный сообщник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления.

Луцким террористом оказался 44-летний местный житель Максим Кривош, уроженец России. Ранее мужчина был дважды судим и отбывал наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Он является автором книги «Философия преступника», которую издал под псевдонимом Максим Плохой.

Он потребовал от политиков записать видео, где они признают себя «террористами в законе», а от президента Владимира Зеленского – прорекламировать документальный фильм об экологических проблемах «Земляне». В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке.

Вечером Зеленский записал требуемое видео. Вскоре все заложники из автобуса были освобождены, а Кривош задержан.

Напомним, копов подняли по тревоге из-за банды налетчиков, видео: "ворвались в дом и похитили...".

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Ранее Politeka сообщала, что всплыло роковое послание Максима Плохого перед захватом заложников в Луцке .