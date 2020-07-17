У Харкові оновлений "чорний список" пляжів

Про це пише Politeka з посиланням на результати досліджень води, оприлюднені обласним лабораторним центром.

Повідомляється, що фахівці лабораторії взяли проби на харківських пляжах і провели санітарно-мікробіологічний аналіз. За його результатами стало відомо, що у шести місцях відпочинку вода не відповідає нормам за змістом кишкових паличок.

В Центрі назвали ці водойми:

Олексіївський лугопарк (6200 при нормі до 5000 на літр);

Безлюдівську сховище (9 500 при нормі не більше 5000 на літр);

міський пляж Родзинок на річці Сіверський Донець (6200 при нормі до 5000 на літр);

зона купання КП «Зміїв-житло» на річці Сіверський Донець в Зміїві (більше 240 000 при нормі до 5 000 на літр);

зона відпочинку р. Красноград, річка Берестова (70 000 при нормі до 5000 на літр);

пляж «Комсомольський», смт Кегичівка (21 000 при нормі до 5000 на літр).

У зв'язку з цим, в лабораторному центрі не радять харькочанам купатися в цих місцях.

Раніше Politeka повідомляла, що нудистський пляж в Південному опинився в списку кращих пляжів України. Від міського центрального пляжу він знаходиться в 15 хвилинах ходьби в сторону курортного селища Коблеве. Це місце примітно тим, що пляж приховують від стороннього погляду, викладені півколом камені. Їх спеціально побудували місцеві жителі щоб уникнути небажаних зустрічей зі своїми знайомими.

Ще дикі пляжі є в районі Кароліно-Бугаз, на Чкаловському пляжі – практично в центрі міста неподалік від санаторію імені Чкалова.

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