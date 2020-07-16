Харків'яни вийшли на захист української мови під стіни облдержадміністрації

У четвер, 16 липня, люди зібралися під ХОДА на акцію «Руки геть від мови», передає Politeka.net з посиланням на інформацію організаторів у соціальних мережах.

Громадяни виступають проти прийняття законопроекту депутата від «Слуги народу» Максима Бужанського, який пропонує скасувати перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року, а також дозволити викладання деяких предметів російською мовою.

Серед понад сотні учасників акції були представники громадських організацій «Інфоцентр Євро Харків», «Мова. Харків», «Демократична Сокира» та інші. На думку організаторів, «слуги народу» вирішили перейняти традицію російського президента Володимира Путіна «вчиняти якусь гидоту до ювілейних дат» та зробити подарунок Кремлю в 30-у річницю Декларації про державний суверенітет України і першу річницю чинності закону про мову.

Протестанти впевнені, що ухвалення скандального законопроекту призведе до поступової русифікації не тільки освіти, але і втрати українською мовою своїх позицій у країні.

Під час акції учасники виконали гімн України. Багато з них були з прапорами, а також у вишиванках. У руках люди тримали плакати з написами «Мова – ДНК нації, досить з нас мутації», «Легалізація окупації?», «Ви що, ох….».

Люди підготували звернення до спікера парламенту Дмитра Разумкова з вимогою не розглядати законопроект, що представляє загрозу українській мові.

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